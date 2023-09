Premio di dottorato alla Crusca nel ricordo di Giovanni Nencioni Biagini interpreta Leopardi

Il premio Giovanni Nencioni per una tesi di dottorato in linguistica italiana discussa all’estero, giunto alla 12ª edizione, andrà quest’anno a Carlotta Contrini, per la tesi ‘Donner une voix, laisser entendre: l’indirect libre chez Zola et Verga’, discussa alla Faculté des Lettres de l’Université de Lausanne. La cerimonia di consegna domani, alle 16,30, all’Accademia della Crusca, a Firenze. Il premio consiste in un assegno di duemila euro, finanziato dall’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca, e in un soggiorno studio di un mese in Accademia. Dopo la premiazione, alle 17, Mario Biagini porta in scena all’Accademia il suo spettacolo dedicato a “La ginestra, o fiore del deserto“ di Giacomo Leopardi. La rappresentazione è il risultato della ricerca, condotta dall’attore assieme a Felicita Marcelli, sulla canzone composta da Leopardi nel 1836 nei pressi di Torre del Greco, dove il poeta si era rifugiato per sfuggire all’epidemia di colera scoppiata a Napoli, e intende rendere teatralmente palpabile e comprensibile una delle opere più importanti e significative della nostra letteratura. A seguire gli accademici Vittorio Coletti, Claudio Giovanardi ed Enrico Testa dialogheranno con Mario Biagini.