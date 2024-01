Premi annuali di Toscana-Usa. Riconoscimenti a Chiara Tilesi e a The Darby Military Community

Nel Salone de’ 500 in Palazzo Vecchio cerimonia di consegna dei premi annuali dell’Associazione Toscana-Usa, presieduta da Maurizio Mancianti e Andrea L. Davis. Il premiato italiano è la fiorentina Chiara Tilesi, da 25 anni a Los Angeles, produttrice cinematografica e fondatrice di ‘We Do It Together’ fra i candidati all’Oscar. Il premiato americano è The Darby Military Community, intitolato alla memoria del Generale di Brigata William O. Darby. Premio speciale a James Hayman, fotografo americano, produttore e regista televisivo e cinematografico.