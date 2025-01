Pre-esercizio Peretola-San Marco. Da oggi niente fermata Unità. I convogli viaggiano a porte chiuse

Continua il pre-esercizio della Linea T2 Peretola-San Marco. Prima di aprire le porte ai passeggeri la tramvia effettua 20 giorni a “porte chiuse”, simulando l’attività da Fortezza a San Marco. Dopo il via libera dalla Commissione del Ministero (Ansfisa) dopo aver verificato l’infrastruttura e la documentazione tecnica, da oggi la fermata Unità non sarà servita e i passeggeri della T2 da Aeroporto, diretti in centro, potranno scendere alle fermate Valfonda, Alamanni e Fortezza. Durante il pre-esercizio le fermate della nuova tratta non saranno operative se non per le verifiche necessarie in questa fase di test. Il pre-esercizio serve a eseguire verifiche e controlli sul funzionamento dell’intera infrastruttura e di tutti gli apparati tecnologici. Il pre-esercizio durerà 20 giorni, estensibili in caso di esito non positivo. Durante il pre-esercizio tutti gli autisti di Gest devono poter girare per prendere familiarità con la linea.