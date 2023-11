Pranzo solidale la raccolta fondi per l’emergenza

Un pranzo di solidarietà per raccogliere fondi a favore delle comunità colpite dall’alluvione. La prossima domenica alle 13 allo St.Art. (via Garibaldi, 7) si terrà l’iniziativa organizzata dal Comune di Calenzano, con il Comitato di solidarietà e in collaborazione con ATC, associazioni Assieme, Cuochi fiorentini e Dipartimento solidarietà emergenze della Federazione italiana cuochi. Il costo sarà di 30 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini fino a 12 anni. Prenotazioni entro oggi allo 0558833225-282 o a [email protected]. ATC: 0550502161 - [email protected]. All’iniziativa sono stati invitati i Comuni di Sant’Agata sul Santerno (Ravenna) e di Campi Bisenzio. Il Comitato, formato dal Comune e dalle associazioni del territorio, è nato infatti in seguito all’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna nel maggio scorso e si è attivato per organizzare iniziative per raccogliere fondi.