Pranzi, balli e feste Anche Campi Bisenzio si mette in maschera

Feste, pranzi e balli in maschera. Anche a Campi si festeggia il Carnevale con iniziative per grandi e piccini perché non c’è limite d’età al divertimento. Se domenica 19 febbraio, per il centro storico di svolgerà la sfilata in maschera con premi per le maschere più belle organizzato dall’oratorio Totus Tuus Anspi della Pieve di Santo Stefano, già sabato 18 febbraio al circolo Mcl Il Gorinello di San Piero a Ponti è in programma un pomeriggio (dalle 15) tutto coriandoli e stelle filanti con vari giochi, tra cui un’originale caccia al tesoro nel giardino del circolo, e una merenda per tutti i partecipanti. La Fratellanza Popolare di San Donnino, invece, organizzerà un pranzo carnevalesco domenica 19 alle 13 direttamente alla sede di via delle Molina (prenotazioni: 055.899211). A Carnevale, poi, non solo ogni scherzo vale. Vale anche ogni ballo. E, infatti, alla discoteca "River" a Capalle (via dei Confini, 162) domenica 19 febbraio (dalle 15) è in programma una festa, "stile anni Ottanta" ma rivolta ai più piccoli, che all’interno del locale (ingresso gratuito) potranno sbizzarrirsi con la pentolaccia, la baby dance e tanto altro.