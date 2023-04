Potature e sfalci Cambiano le modalità della raccolta

Cambiano le modalità di raccolta di sfalci, foglie e potature in Valdisieve. Aer spa, società che si occupa della gestione del ciclo dei rifiuti, informa i fatti gli utenti che il verde ha un sistema di conferimento diverso da quello dei rifiuti organici. In pratica i resti di taglio dell’erba, potature, foglie e residui della manutenzione dei giardini non possono essere inseriti nei contenitori della raccolta dei rifiuti organici. Per loro è previsto un percorso diverso che richiede un differente metodo di raccolta e recupero. Nel caso di erba e foglie si consiglia di privilegiare forme di compostaggio domestico (compostiera o auto compostaggio che permettono di avere una riduzione sulla Tari) o di effettuare possibilmente tagli di tappeti erbosi con sistema mulching. Se non è possibile si possono conferire ai centri di raccolta di Selvapiana (Comune di Rufina) e di Poderino (Comune di Reggello), oppure si può chiedere il ritiro tramite il numero verde 800011895. Per questo servizio, messo a disposizione dai comuni in collaborazione con Aer, si può prendere appuntamento prima di procedere al taglio, ricordando che si ritirano solo sfalci e potature derivanti da manutenzione ordinaria di giardini adiacenti l’abitazione (taglio di erba, siepi di recinzione, foglie, piccole quantità di potature) e che non vengono ritirate potature di alberi e di manutenzioni straordinarie. "Se i quantitativi sono superiori a quelli previsti per il ritiro domiciliare - dice l’assessore all’ambiente Carlo Boni (nella foto) - l’utente può con i propri mezzi recarsi ai centri di raccolta autorizzati. Evitando l’abbandono dei rifiuti, severamente vietato e sanzionabile".

Leonardo Bartoletti