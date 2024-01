Potare gli ulivi. Ecco il corso

Con l’Associazione Turistica di Calenzano (ATC) è possibile imparare a potare e gestire gli ulivi in maniera professionale. Il corso sarà organizzato con una una lezione teorica e due pratiche per un totale di 8 ore. Si parte il 24 febbraio dalle 10,30 alle 12,30 all’Altana del castello medievale di Calenzano. Poi si passerà alla pratica il 25 febbraio e il 3 marzo dalle 9,30 e le 13 presso alcune aziende agricole locali che ospitano gli allievi del corso professionale. Tenute dal dottor Cosimo Taiti (ricercatore dell’Unifi e membro dell’Accademia nazionale dell’olivo e dell’olio), le lezioni forniscono le competenze tecnico-scientifiche per una corretta realizzazione e gestione dell’oliveto. Particolare attenzione sarà riservata a allevamento, potatura, lotta contro i fitofagi e uso dei prodotti fitosanitari. Info: 055.0502161 o [email protected]