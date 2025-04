Poste, sicurezza su lavoro e Ia a centro congresso Cisl Toscana

Bagno a Ripoli (Firenze), 6 aprile 2025 - Salute e sicurezza, digitalizzazione e intelligenza artificiale, lotta contro le discriminazioni di genere e azioni in favore di una maggiore inclusività. Questi alcuni dei temi al centro del nono congresso della Cisl Toscana in programma lunedì 7 aprile al Viola Park di Bagno a Ripoli (Firenze). "Identità e partecipazione. Una storia che continua" lo slogan scelto del congresso, dove sarà rinnovata la dirigenza sindacale da parte dei eletti in rappresentanza dei territori.

"Senza mai tradire i valori che ne hanno fatto la storia, consolidando nel tempo la propria identità, la Slp-Cisl si prepara ad affrontare le sfide del futuro in chiave innovativa, puntando sulla partecipazione attiva e dinamica delle lavoratrici e dei lavoratori, veri protagonisti della trasformazione già in atto", spiegano dal sindacato.

"Il congresso regionale rappresenterà, infatti, una importante occasione per rafforzare lo spirito di collaborazione tra gli iscritti, entrando nel vivo anche degli aspetti propri del settore, quali gestione degli uffici postali, dei settori amministrativi e dei centri logistici e di recapito".