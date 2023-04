Posa in opera della fibra Le aziende protestano "Isolati da dieci giorni"

Cavi della corrente tranciati, fili di internet spezzati. I lavori per la posa in opera della fibra nella zona industriale di Valcanoro a Barberino Tavarnelle provocano disagi e difficoltà a una ventina di aziende presenti, alcune di livello internazionale, un B&b e una decina di famiglie che ci abitano. Anche mentre i titolari delle imprese sono al telefono con noi, ci segnalano in nuova interruzione di energia elettrica perché sono stati tranciati di nuovo i cavi della corrente. "Sono da almeno dieci giorni che si va avanti senza telefono, senza corrente, senza internet. È una situazione impossibile. Molte aziende lavorano quasi esclusivamente con l’estero e sono impossibilitate ad operare", racconta il titolare di una delle imprese della zona. "Non si capisce il perché di questa serie di inconvenienti, forse sono sbagliate le planimetrie con i sottoservizi che hanno fornito alla ditta che esegue i lavori. Abbiamo provato a chiedere in Comune, ma nessuno ci risponde. Oltretutto non sappiamo neppure a chi chiedere i danni per tutti questi disagi e per il fermo lavoro cui siamo costretti".

Andrea Settefonti