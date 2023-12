Porte aperte nel weekend al Parco degli animali per la Festa dei doni e la Babbonatalata

Firenze, 13 dicembre 2023 - Torna domenica 17 dicembre la ‘Babbonatalata’ organizzata dall’Associazione Culturale Classic Special Firenze, la parata di decine di Babbi Natale in moto che saliranno al piazzale Michelangelo dopo una sfilata nel cuore della città a portare tanti doni alle associazioni che aiutano i più fragili nel territorio, concludendo l’iniziativa al Parco degli animali di Ugnano che per l’occasione sarà aperto al pubblico per la Festa dei doni. “La festa dei doni - dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio - è l’occasione per aiutare i cani della struttura regalando cibo, accessori e giochi. Il Parco sarà aperto sabato 16 dicembre dalle 9 alle 16 e domenica 17 fino alle 13. Invito chi ama gli animali a visitarlo: è una struttura d’avanguardia che raccoglie in media 100 cani l'anno e tanti ne fa adottare, da Firenze e dai 20 comuni convenzionati ed è un orgoglio per la nostra città per la qualità dei servizi, la professionalità dei suoi operatori e per le tante attività sociali e di solidarietà che offre ai cittadini”. “Ancora una volta il Comune è al fianco di un evento di solidarietà - sottolinea l’assessore al Welfare Sara Funaro -.Oltre al Parco degli animali sarà possibile infatti, grazie al Classic Special Firenze che da tanti anni organizza questa manifestazione, dare una mano anche a Caritas, Helios onlus, Alpaha Onlus e Admo”. La Babbonatalata Classic Special Firenze nasce nel 2015 quando un gruppo di amici legati dalla passione per la motocicletta, oggi membri dell'Associazione Culturale Classic Special Firenze, decidono di promuovere una manifestazione per aiutare e raccogliere fondi per alcune associazioni che operano attivamente sul territorio: Parco degli animali, Caritas, Admo, Alpaha e Helios onlus. In quell’occasione ci furono una quarantina di moto e sessanta Babbi Natale, numeri destinati a crescere anno dopo anno arrivando a coinvolgere centinaia di motociclisti. Per l'edizione del 2023 è stato istituito un unico punto di raccolta attivo nella giornata del 16 dicembre situato in Piazza Ferrucci dalle 10 alle 17. Domenica 17 dicembre alle ore 09:00 il ritrovo sarà al Parco delle Cascine, nell’area pedonale Viale Lincoln, vicino alla ruota panoramica e al villaggio di Babbo Natale dove sarà ancora possibile, per chi non avesse potuto il giorno precedente, portare doni per le realtà coinvolte. La parata in moto avrà inizio alle 9:30 con l’arrivo a piazzale Michelangelo alle 10:30 (dove avverrà la prima consegna a Caritas) e la conclusione al Parco degli Animali (con la seconda consegna a favore del canile). A seguire il Classic Special Firenze porterà i regali ai ragazzi seguiti da Alpaha Onlus visitando il loro centro. La festa continuerà con un pranzo il cui ricavato andrà a favore di Admo e Helios Onlus.