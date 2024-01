Portale edilizia . Pratiche più sicure grazie all’aggiornamento

Pratiche edilizie, rivoluzione digitale. Da oggi il portale comunale per presentare questi documenti passerà in cloud. Si tratta di un passo in avanti importante, che garantirà maggiore sicurezza dei dati e continuità del servizio fornito dal portale. L’ufficio edilizia è uno snodo importante per le pratiche della città. Nei 12 mesi dello scorso anno le pratiche presentate sono state complessivamente 1445; dei depositi, 686 sono stati Cila e Cilas, 210 le Scia, 109 le pratiche per abitabilità, 259 le paesaggistiche; per quanto riguarda i provvedimenti, 141 le sanatorie rilasciate, 11 i permessi a costruire; nel 2023 l’ufficio Edilizia ha rilasciato 152 provvedimenti complessivi contro i 109 dell’anno precedente (+43), nonostante un netto calo delle pratiche presentate dai cittadini (-539). Con la novità introdotta grazie ai finanziamenti del Pnrr, l’unico punto di accesso per la presentazione di istanze, segnalazioni, comunicazioni in materia edilizia, paesaggistica ed idrogeologica, nonché per eventuali successive integrazioni alle stesse è lo sportello telematico dell’edilizia, accessibile dal sito web del Comune. La modalità di trasmissione consente una gestione automatizzata del flusso informativo con conseguente contrazione dei tempi di gestione della pratica e possibilità per il professionista di monitorare da remoto l’iter in ogni fase.