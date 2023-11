Forzata la porta in due sedi della Cgil. Il sindacato: “Furto o intimidazione?”

Figline Valdarno (Firenze), 21 novembre 2023 – Al momento il sindacato non esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella che si sia trattato di un atto intimidatorio. Fatto sta che in due sedi della Cgil, a Figline Valdarno prima dello sciopero generale del 17 novembre e a Rignano sull’Arno successivamente allo sciopero stesso, sono state forzate le porte di ingresso.

In entrambi i casi, l’autore o gli autori del gesto non è riuscito o non sono riusciti ad entrare. "Abbiamo denunciato alle autorità competenti quanto accaduto – si legge in una nota del sindacato – tuttavia siamo preoccupati per questi atti che si stanno verificando nell’area del Valdarno Fiorentino e che puntano nuovamente a violare la casa dei lavoratori. Vandalismo? Tentativo di furto? Intimidazione?”

"Non conosciamo il movente e i connotati di quanto accaduto – chiude la Cgil – ma riteniamo che occorra in ogni caso tenere alta l'attenzione. Comunque continueremo a fare le battaglie in cui crediamo e a stare al servizio dei bisogni di lavoratori e lavoratrici”