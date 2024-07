Popolo Saharawi. L’accoglienza del Comune ai bambini ospiti

I bambini saharawi ospiti in questo periodo nell’area fiorentina sono stati accolti, nei giorni scorsi, dal Comune di Impruneta che ha tributato loro una grande accoglienza. A ogni piccolo ambasciatore di pace è stato donato un utile zainetto che sarà utilizzato in questi giorni di visita in Toscana: nei mesi estivi, infatti, i bambini provenienti dal deserto algerino trascorrono un periodo di vacanza in Toscana nel quale sono sottoposti anche a visite ed esami medici difficili se non impossibili da realizzare nel luogo in cui vivono. Ad ospitarli insieme alle amministrazioni locali le associazioni della Rete Saharawi, che da oltre 40 anni danno vita in Italia a un programma di solidarietà al fianco della causa per l’autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale in esilio da oltre mezzo secolo. Una vicenda che, nonostante l’impegno internazionale, con la Toscana da sempre in prima fila non accenna purtroppo a risolversi.