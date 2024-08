Ponte sul Bisenzio, avanti tutta: "Apertura? Entro la fine dell’anno"

Sul nuovo ponte del Bisenzio arrivano i passaggi pedo-ciclabili e vanno avanti i lavori in via delle Bertesche, a Signa. Relativamente al òrimo punto, le aziende incaricati stanno montando i supporti proprio in questi giorni, completando così un altro tassello della struttura.

"Nelle scorse settimane, lato Renai, è stato costruito l’edificio con le sale di manovra delle opere di scarico della nuova cassa di espansione – ha detto l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Di Natale -. Da metà settembre invece riprenderanno i lavori per connettere il nuovo ponte sul Bisenzio a via Arte della Paglia e a via dei Renai. Proprio in questo momento infine è in corso l’installazione dei parapetti dei due passaggi pedo-ciclabili laterali".

Il ponte dovrebbe essere completato nei prossimi mesi, diventando quindi accessibile entro la fine del 2024. Finiti i lavori si procederà poi alla demolizione del vecchio ponte, che costituisce un ostacolo al deflusso delle piene del fiume e che per questo motivo, nonostante le richieste di tanti cittadini, non potrà essere mantenuto.

Infine, in futuro, l’opera verrà collegata con una strada al nuovo ponte sull’Arno, diventando parte della viabilità alternativa ai centri abitati delle Signe. Cantieri in corso, nel frattempo, anche per il secondo e terzo stralcio della variantina a via Roma, nel tratto che va da via delle Bertesche all’Indicatore. Al momento si sta completando la bonifica bellica, mentre a settembre inizieranno gli interventi sia nel tratto fra via del Metolo a via delle Bertesche che nel lotto verso l’Indicatore. In particolare, il secondo stralcio (da via del Metolo a via delle Bertesche) costerà circa 695mila euro, di cui 556mila circa di fondi regionali Fsc e 139mila circa di fondi comunali. Il terzo stralcio (da via delle Bertesche all’Indicatore) prevede invece un costo di 1,6 milioni di euro fra fondi regionali Fsc (1,2 milioni circa) e stanziamenti comunali (la somma restante).

Con la nascita di questi nuovi tratti di strada verrà ulteriormente estesa la variante a via Roma (via Arte della Paglia). Sul tratto da via del Metolo e via delle Bertesche sono però in corso polemiche e proteste da parte dei residenti che non vogliono trovarsi a convivere con il traffico e che chiedono da tempo un percorso alternativo, ampliando il tracciato attuale o utilizzando i campi della zona.