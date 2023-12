Ponte del Matassino, si cambia. Chiuso il transito ai mezzi pesanti

È ufficiale: i mezzi pesanti non possono più passare sopra il ponte di Matassino. Era stato deciso qualche settimana fa, dopo l’esito dei saggi eseguiti sull’infrastruttura che attraversa l’Arno tra i territori di Figline e Reggello. Nonostante "non si evidenzino criticità dal punto di vista della tenuta del ponte", spiegava la Città Metropolitana, bisogna intervenire con opere di riqualificazione alle nuove norme vigenti. Mentre la Metrocittà è a lavoro per assegnare a progettisti esterni lo studio di fattibilità degli interventi del ‘vecchio’ ponte con lavori che andranno affidati, eseguiti e conclusi entro il 2026, era stato già deciso di interrompere immediatamente il transito ai mezzi superiori alle 26 tonnellate. Il provvedimento doveva partire entro il 30 ottobre, invece è slittato finora e solo da ieri è ufficialmente attivo. I mezzi pesanti dunque devono fare il giro da Incisa per passare di là d’Arno. Intanto entro la fine di quest’anno il raggruppamento temporaneo di professionisti a cui la Città Metropolitana ha già affidato l’incarico deve presentare il progetto per un nuovo ponte da fare 500 metri più in giù rispetto al attuale, un’infrastruttura attesa da tempo.

Manuela Plastina