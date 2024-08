Ponte Bailey. A settembre l’apertura

Pur con oltre un anno di ritardo, alla fine il ponte provvisorio Bailey sul fiume Santerno è stato montato. E a settembre è prevista l’apertura. Per collocarlo, la strada 610 Imolese, che collega Firenzuola a Imola e alla Romagna, è rimasta completamente chiusa per due giorni, mercoledì e giovedì, e qualche polemica non è mancata. Anche perché proprio l’altro ieri si teneva nel centro storico la festa dei commercianti con tantissimi che vengono proprio dalla Romagna e che stavolta non son potuti arrivare a Firenzuola. "Alla fine però, pur con il ritardo di un anno – l’importante è che l’opera sia stata fatta", dice un imprenditore firenzuolino della pietra serena.

Perché da quando, nella prima metà del 2023, i rilievi compiuti dalla Città Metropolitana avevano segnalato che la struttura non era in buone condizioni, e si era quindi deciso di interdire il passaggio al traffico pesante, i problemi non sono mancati, soprattutto per gli autotrasportatori e le aziende del comparto della pietra. Assumendosi anche qualche rischio, si è optato per evitare una chiusura totale dell’attraversamento, che avrebbe messo in ginocchio un’area importante, e con gravissimi disagi, nell’attesa di un bypass in sostituzione del ponte della Cà Bassa, sul quale ora si deve intervenire sul consolidamento. Sono passati mesi e mesi, ma ora finalmente il ponte Bailey è stato posizionato. La luce netta da sponda a sponda è di circa 64 metri, e il ponte resterà in funzione per il tempo strettamente necessario per gli interventi di manutenzione al ponte esistente la cui progettazione è già in fase avanzata. A Firenzuola si conta che i tempi non siano ancor più lunghi di quelli necessari a installare il ponte provvisorio.: l’Imolese è un collegamento di primaria importanza, e non esistono itinerari alternativi a breve distanza.

Paolo Guidotti