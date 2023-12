Firenze, Ponte al Pino chiuso per un allagamento: caos traffico

Firenze, 12 dicembre 2023 – Ponte al Pino è chiuso in entrambe le direzioni per un allagamento e una parte della città di Firenze va in tilt. Accade nel pomeriggio di martedì 12 dicembre. C’è stato un allagamento ed i motivi sono legati al cantiere della Tav. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze. Il tratto è stato chiuso.

In base a quanto appreso, l'acqua utilizzata dalla talpa per gli scavi del passante Alta Velocità è risalita attraverso le fognature ed ha allagato la strada. I vigili del fuoco hanno deciso di chiudere tutto in attesa delle verifiche.

E’ uno snodo importantissimo per il traffico. La zona di via dei Mille si è velocemente saturata di auto e si registrano code anche sul cavalcavia delle Cure e zone limitrofe. Ad annunciare la chiusura del ponte anche l’assessore al traffico Giorgetti via Twitter.

Ripercussione per il traffico in tutto il quartiere delle Cure: anche in viale Volta e in piazza delle Cure il traffico va a rilento. Code anche in via Don Minzoni. Secondo le testimonianze che arrivano dai cittadini, dalla strada uscirebbe una importante quantità di fango.

Il capogruppo e segretario provinciale della Lega Federico Bussolin scrive sui social: “C’è una evidente perdita d’acqua ma ancora non sono chiare le cause, alcuni parlano di pericolo crollo. Sta di fatto che il ponte è pericolante da tempo, lunedì chiederemo chiarimenti all’Amministrazione”