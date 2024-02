Ponte a Niccheri . A radiologia arrivano gli accelleratori lineari

Nuovo importante tassello nella terapia tumorale di Ponte a Niccheri. Sono stati installati nella radioterapia due nuovi acceleratori lineari, utili per i trattamenti radioterapici su pazienti oncologici, acquistati grazie ai finanziamenti Pnrr. La struttura diretta da Silvia Scoccianti ha così a disposizione due macchinari tra i modelli più avanzati, in grado di effettuare trattamenti complessi a elevatissima precisione, di grande efficacia e allo stesso tempo con minore rischio di effetti collaterali e complicanze. "Permetteranno – dice la dottoressa Scoccianti - di realizzare trattamenti radioterapici sempre più accurati per i tumori più diffusi e frequenti come neoplasie mammarie, polmonari, addominali e cutanee, ma anche per forme più rare come i tumori encefalici e del distretto otoiatrico. Un rimodernamento del genere è fondamentale per ottimizzare le cure del paziente oncologico". Sempre nello stesso reparto è in corso anche l’installazione di una TC dedicata alla radioterapia. Manuela Plastina