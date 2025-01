Pontassieve Calcio, la svolta. Nuova tribuna al sussidiario

Firmato l’accordo tra società sportiva e Comune per la realizzazione della nuova tribuna nel campo sussidiario. Un protocollo d’intesa sottoscritto nel periodo delle feste, che - oltre a Pontassieve Calcio e Comune di Pontassieve - coinvolge direttamente anche la Bcc Pontassieve. Questo con l’obiettivo di avviare i lavori per la costruzione di una nuova tribuna nel campo sussidiario.

La realizzazione della nuova tribuna rappresenta un tassello decisivo per il futuro della società sportiva. Un’opera che andrà a servire l’impianto che si trova proprio accanto allo stadio comunale. Un intervento che va ad integrare la riqualificazione del campo nel suo complesso. Un percorso che, negli ultimi anni, ha visto la realizzazione del terreno in erba sintetica e della nuova recinzione. Presenti alla firma il presidente Giusti, il sindaco Boni e Matteo Spanò, Presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve (tutti e tre nella foto). "E’ un passo importante – ha detto il presidente Giusti –. Investire sulle strutture è il nostro obiettivo perché la crescita tecnica e del calcio a Pontassieve non può prescindere da questo".

"Ci impegniamo per ottimizzare tutti i servizi a disposizione dei nostri atleti – continua Giusti – e delle persone che frequentano l’impianto sportivo. Siamo soddisfatti della sinergia che abbiamo sia con l’amministrazione, sia con la Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, da sempre vicina ai bisogni del territorio. Questo punto di arrivo è stato frenato dalla pandemia e dalla successiva crisi energetica, ma ora è soprattutto un importante punto di partenza; io e tutto il Consiglio siamo orgogliosi e sentiamo la responsabilità di guidare un processo di cambiamento strategico non solo per Pontassieve ma anche per tutta la nostra zona".