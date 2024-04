Polstrada e Motorizzazione insieme per la sicurezza e il rispetto del codice. Sanzioni per diciassette veicoli

Eccesso di velocità, mancato uso delle cinture di sicurezza, violazione delle norme sui trasporti eccezionali e revisione dei veicoli non in regola. Quarantuno infrazioni al codice della strada contestate a 17 veicoli, tra italiani e stranieri, e otto carte di circolazione ritirate. È il bilancio dei servizi di controllo eseguiti nei giorni scorsi al casello di Calenzano dalla Polizia stradale di Firenze, in collaborazione con la polizia locale e i funzionari della Motorizzazione, che fanno parte del Nucleo specialistico per la sicurezza stradale delle Dgt Sud. L’attività ha costituito la parte pratica di un seminario rivolto non solo agli operatori della Polstrada in servizio nella regione, ma anche alle polizie locali e al personale tecnico degli uffici della Motorizzazione civile.