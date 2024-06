Polo, debutto nel sabbione. Francia e Italia in campo in un’amichevole di lusso

Evento speciale in piazza Santa Croce, dove ogni anno si svolge il Torneo di San Giovanni del Calcio Storico, con l’amichevole di Polo tra Italia e Francia. L’appuntamento è oggi a partire dalle 17,30. Dopo anni di assenza dalle Cascine, ritorna dalla porta principale il Polo a Firenze con un test match tra le Nazionali di Italia e Francia, che si incontreranno per un amichevole di Arena Polo, sul sabbione, tre cavalieri contro tre. Il Team italia, ex Campione d’Europa 2021, agli ordini del coach Franco Piazza e capitanato da Stefano Giansanti, con Giordano Flavio Magini e Goffredo Cutinelli Rendina si sfiderà alle 18,30 con la Nazionale Francese composta da Elouan Badarello, Côme Dubois e Jules Legoubin diretto dal coach Matthieu Delfosse. Saranno 24 i cavalli messi a disposizione, governati dai loro 6 grooms argentini, veri e propri Gauchos della Pampa secondo una tradizione che ben si integra con quella dei calcianti. A tale proposito alle 17,30 una partita dei veterani del Calcio Storico, riuniti nell’associazione “50 minuti”, precederà il test match.

L’evento è realizzato in occasione di Pitti Immagine Uomo, in collaborazione con U.S. Polo Assn. e la Fise (Federazione italiana sport equestri). U.S. Polo fornirà outfit speciali ai giocatori, come la polo Uspa con i colori di ciascuna squadra (bianco, rosso, azzurro e verde).