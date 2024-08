Polizia Municipale, cambio di sede. Nuova control room per le telecamere

Sarà inaugurata per l’inizio del 2025 la nuova sede dei vigili dei Signa. Troverà spazio nell’immobile di via Santelli che, ormai molti anni fa, ospitava i locali della Ausl, prima del loro trasferimento in via La Pira, nella zona industriale. L’edificio si estende per 510 metri quadrati, è di proprietà di un privato ed è stato individuato dall’amministrazione comunale tramite bando (insieme a un immobile attiguo di 320 metri quadrati da destinare a uffici comunali), prevedendo una spesa complessiva di 1,3 milioni di euro (per i due immobili). Nell’accordo con la proprietà, il Comune ha chiesto che la porzione destinata ai vigili fosse restaurata prima del passaggio di proprietà, concordando con i privati gli interventi da fare. E proprio questi lavori sono in corso al momento e si prolungheranno nelle prossime settimane.

Appena saranno terminati, probabilmente a ottobre, verrà perfezionato l’atto di compravendita. "L’immobile è complessivamente in discrete condizioni – spiega il sindaco di Signa, Giampiero Fossi – ma ha bisogno di una generale risistemazione. Intanto stiamo procedendo a individuare gli arredi, che in parte arriveranno dall’attuale sede dei vigili, in via Giovanni XXIII, e in parte saranno acquistati ex novo. Sarà poi a nostra cura il restauro dell’edificio attiguo alla sede dei vigili, dove sposteremo altri uffici comunali che hanno bisogno di spazi più ampi rispetto agli attuali".

Una volta conclusi i lavori, gli uffici di via Santelli potranno ospitare una ventina di agenti (attualmente la polizia municipale di Signa ne conta 15). "Ci sarà un centro operativo – spiega ancora Fossi – che permetterà di visualizzare e controllare oltre 100 telecamere, ma avremo anche uno spazio a doppia entrata che potrà essere messo a disposizione di altre forze dell’ordine in caso di interventi congiunti o specifiche necessità.

Gli uffici aperti al pubblico saranno al piano terra, mentre ai due piani superiori ci saranno le funzioni interne. Infine, la sede avrà uno spazio all’aperto in grado di ospitare quattro auto". Completato il trasferimento ad anno nuovo, resterà da definire l’uso dei vecchi uffici della polizia, in via Giovanni XXIII, dietro al municipio. Si tratta di spazi di proprietà comunale e che quindi, da quanto si apprende al momento, dovrebbero restare pubblici. Rimane però da chiarire con quali funzioni.