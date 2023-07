Polizia muncipale, la rivoluzione Potenziato il turno serale la domenica solo ‘on demand’

Il servizio della domenica sarà garantito solo su richiesta del Comune per particolari esigenze, mentre si potenzierà l’attività serale, in particolare nei mesi estivi, con l’aggiunta di un turno almeno. Sono le novità che emergono dalla nuova organizzazione dell’orario di lavoro della Municipale calenzanese varato, in via sperimentale, dal 1° agosto alla fine dell’anno. "Le modifiche – spiega la comandante Maria Pia Pelagatti (foto) – derivano dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo nazionale per gli enti locali che prevede una serie di novità. In particolare, non è prevista la possibilità di effettuare un orario spezzato per la domenica, come abbiamo fatto fino ad oggi, ma è necessario garantire l’intera turnazione, cosa che non possiamo fare per il numero di agenti in servizio, al momento insufficiente. Quindi la domenica sarà coperta solo quando il Comune manifesterà preventivamente particolari esigenze, ad esempio in caso di svolgimento di manifestazioni sportive, civili o religiose. Sarà potenziato il servizio serale con uno o due turni".

Il problema è legato ai numeri del personale della municipale: al momento, con un nuovo arrivo dal 1° luglio, in organico risultano 14 agenti compresa la comandante ma dovrebbero essere almeno 18. A settembre dovrebbe arrivare un agente ma occorrerebbero almeno altre due assunzioni entro fine anno.

Sandra Nistri