Politecnico delle Arti e del Design: a Firenze il primo Open Day

Firenze, 12 aprile 2024 - Il 16 aprile, il Politecnico delle Arti e del Design di Firenze offrirà per la prima volta l'opportunità a tutti gli interessati di conoscere da vicino l'offerta formativa dei tre istituti fiorentini del comparto AFAM che lo compongono (Accademia di Belle Arti, Conservatorio Cherubini e ISIA Design). L'evento si terrà in Piazza Santissima Annunziata a Firenze, dalle ore 9 alle 18 e si avvarrà anche della collaborazione dell’Azienda regionale per il diritto allo studio universitario DSU Toscana, che in mattinata sarà presente con uno stand dedicato ai servizi di sostegno alla vita accademica (borse di studio, residenze, mense e molto altro). “Questo primo Open Day congiunto - affermano Gaia Bindi, Francesco Fumelli e Giovanni Pucciarmati, rispettivamente Direttori di Accademia di Belle Arti, Isia Firenze e Conservatorio di musica Luigi Cherubini - è un ulteriore passo verso la realizzazione di un nuovo sistema integrato delle arti, un progetto sperimentale nato nel 2023. Uno spazio unico in cui la didattica di musica, arte e design possano convivere e arricchirsi reciprocamente, certi che la contaminazione e l’interdisciplinarietà possa essere un valore aggiunto non solo per la nostra comunità accademica e artistica ma anche per la città”. Durante la giornata, i visitatori e le scuole che passeranno da Piazza S.S. Annunziata potranno incontrare docenti e studenti per avere informazioni dettagliate sui piani formativi e sulle prospettive occupazionali delle tre istituzioni Afam. Saranno inoltre organizzati workshop e attività di orientamento per gli studenti delle scuole superiori interessati a intraprendere un percorso di studi in ambito creativo. L'Open Day del Politecnico delle Arti e del Design di Firenze rappresenta un'occasione imperdibile per chiunque voglia scoprire da vicino l'offerta formativa di uno dei principali centri di eccellenza nel campo delle discipline creative a livello nazionale. Nello stesso giorno la sede della vicina Accademia di Belle Arti (via Ricasoli 66) sarà aperta al pubblico proponendo un focus specifico sulla formazione artistica con stand tematici dedicati ai percorsi di studio offerti: dalle arti visive alle arti applicate, passando per la comunicazione e la didattica dell’arte. Sarà possibile interagire direttamente con docenti e allievi, visitare aule e laboratori artistici, informarsi sulle opportunità di mobilità internazionale e sui servizi di inclusione offerti dall’Accademia per il prossimo anno accademico. Introdurranno la giornata la Direttrice Gaia Bindi e la delegata all’Orientamento Maria Rosaria Manigrasso (ore 9.30). Dalle 10 alle 17, poi, sarà possibile partecipare alle visite guidate all’interno degli spazi della didattica con partenza ogni mezz'ora dal Chiostro dell’Accademia. Attesi a Firenze per la sola Accademia di Belle Arti oltre 800 studenti provenienti da tutta Italia. Il programma completo degli appuntamenti in Accademia è disponibile su www.accademia.firenze.it/it/open-day-2024. Anche la sede centrale del Conservatorio Cherubini (Piazza delle Belle Arti 2) sarà aperta al pubblico, offrendo la possibilità di accedere - su prenotazione a [email protected] - ad alcune lezioni generalmente riservate agli allievi. Il programma aggiornato dei concerti che saranno eseguiti in Piazza Santissima Annunziata è disponibile sul sito web del Conservatorio (www.consfi.it/open-day-2024).