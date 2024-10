Polisportiva Sieci a quota 500 : "Qui lo sport è un diritto di tutti"

Domenica di festa per la Polisportiva Sieci che ha presentato tutte le squadre delle varie discipline sportive.

"Abbiamo raggiunto i 500 atleti iscritti tra minorenni e maggiorenni – afferma il presidente Daniele Donnini – e l’obiettivo è crescere ancora. L’associazione vanta oltre 50 anni di attività e ha fra le primarie finalità quella di avere un dialogo continuo con il territorio, le famiglie e le istituzioni, per ascoltare le istanze di tutti e cercare di migliorarsi e fornire un servizio adeguato".

La Polisportiva Sieci è fucina di idee e iniziative, "un centro sportivo pieno di attività – continua Donnini –. La presenza di tante discipline è occasione di una sorta di ‘contaminazione’ reciproca. Gli sport praticati sono otto, di cui sei che comprendono le giovanili: basket, calcio, ciclismo amatoriale, pallavolo, pattinaggio, rugby, tennis, tiro con l’arco. Faccio presente che i risultati agonistici ottenuti negli ultimi anni sono ottimi".

Inoltre il presidente Donnini tiene a precisare: "II tutto arricchito da una fortissima valenza sociale. Le attività sportive si mettono al servizio di una causa comune, quella di provare a non voltare le spalle alle persone che sono in difficoltà". Partendo da questa premessa la presentazione delle squadre "è una festa e un momento di unione, dove atlete, atleti, allenatrici, allenatori, dirigenti, genitori si ritrovano per tenere in alto i colori giallorossi" aggiunge il presidente.

Una macchina molto complessa che in realtà somiglia più a un grande coro, quello con il quale il presidente e i tanti suoi dirigenti, tecnici e collaboratori cercano di rispondere alle richieste e alle esigenze, anche quelle complesse.

La storia della Polisportiva Sieci è un percorso lungo, pieno di difficoltà ma anche di piccole e grandi soddisfazioni che hanno permesso a tantissime persone di trovare un luogo amico, dove ‘lo sport è un diritto di tutti’. Alle Sieci ci si può incontrare e confrontare, con atleti di varie età e nazionalità, in un ambiente sano che permette di affrontare un percorso di crescita con serenità e il piacere di stare insieme divertendosi e cercando di raggiungere risultati sportivi di eccellenza senza mai dimenticare un corretto stile di vita.

Francesco Querusti