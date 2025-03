Polimoda, Master col costumista Cantini Parrini

Pluripremiato a livello internazionale, vincitore di cinque David di Donatello, cinque Nastri d’Argento, un European Film Award per Dogman (di Matteo Garrone, 2018) e due nomination agli Academy Awards per Pinocchio (2021) e Cyrano (2022), il costumista fiorentino Massimo Cantini Parrini (nella foto) si unisce all’istituto Polimoda per il lancio del master in Costume Design, in partenza a febbraio 2026 (si concluderà a ottobre 2026).

Parrini è stato attualmente sotto i riflettori per la realizzazione degli iconici costumi di Maria (2024), il film di Pablo Larraín con Angelina Jolie. Tra gli ultimi film a cui ha lavorato ci sono anche opere come Il Racconto dei Racconti (M. Garrone, 2015), Riccardo va all’Inferno (R. Torre, 2018), Ferrari (M. Mann, 2023) e M - il figlio del secolo (J. Wrigth, 2024).

Insomma una carriera internazionale che lo ha portato a collaborare con le star di Hollywood. "A 13 anni – aveva detto in un’intervista proprio al nostro giornale – avevo deciso cosa avrei fatto nella vita: non dicevo il costumista perché non sapevo nemmeno cosa fosse, ma ero interessato alla storia del costume. E volevo imparare a tagliare e cucire non per la moda, ma per sapere un domani come dare istruzioni alle sarte con le quali avrei lavorato. Peraltro fui molto fortunato: in quell’anno per la prima volta c’era un’affiliazione all’Fit di New York e mi laureai proprio durante il Centro sperimentale. Una doppia formazione. Sono stato allievo di Piero Tosi e Gabriella Pescucci, si continua su quella strada. Certo, ci sono differenze fra ieri e oggi: Piero per il Gattopardo ebbe un anno di tempo, io per il Racconto dei racconti solo cinque settimane...".

Ora il nuovo impegno con Polimoda, che per il costumista si può considerare come "un ritorno a casa", nella scuola in cui si è formato anni fa. "Il costume design è un’arte complessa che intreccia cultura, ricerca e creatività - commenta Massimo Cantini Parrini - questo master sarà un’opportunità per trasmettere la mia esperienza e formare nuovi talenti capaci di innovare questa disciplina con un linguaggio sempre nuovo e attuale".

Il percorso durerà nove mesi e integrerà una formazione tecnica - con approfondimenti pratici su draping, pattern making e prototipazione - ad un’analisi storica e socioculturale mirata a decifrare simbolismi e archetipi. Il master è strutturato per formare figure come il "costume designer, wardrobe supervisor, costume technician o consulente freelance" per il mondo del cinema, del teatro e delle produzioni televisive.