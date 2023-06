Dimentica sul treno il latte per il bambino, ci pensano i poliziotti

Firenze, 7 giugno 2023 – Una mamma, partita da Ferrara e diretta a Napoli con l'Alta velocità, dopo aver effettuato un cambio treno si era accorta di aver dimenticato sull'altro convoglio la valigia con tutto il necessario per prendersi cura del bambino di appena 18 mesi. Arrivata a

Firenze, il piccolo è scoppiato in un pianto a dirotto che gli agenti della polizia ferroviaria sono riusciti a placare acquistando nella farmacia della stazione latte per neonati e biberon, rapidamente consegnati al volo alla madre sul treno.

È accaduto nei giorni scorsi alla stazione di Santa Maria Novella dove il personale della polfer ha ricevuto la richiesta di aiuto da parte della donna. Alla buona riuscita di questo piccolo 'gesto’, che evidenzia il lato umano degli agenti della polizia di Stato, spiega la polizia in una nota, è stata determinante anche la centrale operativa compartimentale della polizia ferroviaria fiorentina che, vista la situazione, si era subito attivata per far preparare rapidamente tutto l'occorrente alla farmacia nei pochi minuti di sosta del treno in stazione. Il convoglio ha potuto così riprendere senza ritardo la sua corsa con a bordo il bimbo rifocillato e la mamma felice.

Sempre a proposito di bagagli smarriti, la polfer ha ritrovato alla stazione Firenze Campo Marte la valigia di una signora di 82 anni prima ancora che la donna si accorgesse di averla smarrita. L'anziana è stata subito rintracciata dagli agenti che, con sua grande gioia, le hanno immediatamente restituito i suoi averi.