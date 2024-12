Poker del Luco. L’Ovest si rialza

Girone A

Urbino Taccola-Firenze Ovest 0-1. Dopo due sconfitte di fila l’Ovest torna a vincere con Marghi.

Marginone-Cubino 2-1. Il Cubino di Bonciani non riesce ad agguantare il pareggio. I gol: Cortesi, Battistoni e poi Chiesi.

Girone B

C.S. Lebowski-Massa Valpiana 0-0. Il Lebowski sembra aver smarrito la via del gol. Niente da fare per Calbi, Ciancaleoni (colpito un palo) e Diaby, la porta di Sannino è rimasta intatta .

Ginestra Fiorentina-Saline 0-1. Un Saline più determinato con Fabbri vince di misura. Serio infortunio al capitato a Giulio Mannini della Ginestra. Espulso dalla panchina Samuele Geri.

Cerbaia-Armando Picchi 1-0. Grazie al gol di Orsolini (20’) il Cerbaia torna a brindare a spese di un ottimo Armando Picchi conservando il posto in zona play off.

Girone C

Sansovino-Fiesole 1-1. Dopo il gol di Fantechi, il Fiesole non è riuscito a chiuderla. Il Sansovino con l’ultimo acquisto (Rosi Rondinella) è pervenuto al pareggio grazie a Mirante.

Audax Rufina-Chiantigiana 1-2. La Rufina in casa non sa più vincere. L’autogol di Moretti ha facilitato il compito alla Chiantigiana. Di Vico non basta, nel finale Ballerini segna il gol vincente per gli ospiti.

Montagnano-San Piero a Sieve 0-1. Un secondo tempo giocato alla perfezione regala la vittoria al San Piero grazie a Samuele Cassai.

Subbiano-A.G. Dicomano 2-0. Orlandini e Steccano stendono un volenteroso Dicomano.

Pontassieve-Casentino Academy 1-1. Dopo la rete di Lunghi, il Pontassieve pareggia con Romanelli.

Settignanese-Alberoro 0-1. Terza sconfitta di fila per la Settignanese che cede ancora nel finale per il gol di Mattesini.

Torrita-Luco 1-4. Fa tutto la squadra di Lucchesi: con Satta regala il vantaggio ai senesi, poi Giani, Buzzicoli, Pelagatti e Cavicchi completano l’opera.

G.Pul.