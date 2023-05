Pnrr San Giusto si rinnova Al via i lavori per 2,7 milioni

Vanno avanti a Scandicci gli investimenti realizzati coi fondi Pnrr. Sono stati aggiudicati i lavori per la rigenerazione urbana del quartiere di San Giusto. Si tratta della riqualificazione della passerella pedonale e degli argini lungo la Greve, anche sul lato di via Allende, dell’anello sportivo, del campo da calcio negli impianti sportivi del quartiere (nell’area compresa tra via Neruda e via Ponte a Greve), e dell’area esterna del plesso scolastico della Spinelli, con la realizzazione di campi da gioco playground e il rinnovo completo delle piste di atletica leggera. "Proseguono nei tempi le procedure – ha detto il vicesindaco, Andrea Giorgi – che a breve porteranno ad un profondo rinnovo del quartiere di San Giusto, con importanti benefici per i cittadini. Grazie anche al lavoro dei nostri uffici riusciamo a sfruttare al meglio le opportunità date dai fondi Pnrr destinati ai piani di rigenerazione urbana, con la riqualificazione e la riorganizzazione degli spazi scolastici, il miglioramento degli impianti sportivi del quartiere, oltre ad un importante miglioramento ambientale complessivo nella qualità degli spazi pubblici". Il costo complessivo per i lavori è di 2 milioni e 700 mila euro così suddivisi: 950 mila euro per passerella, argini e anello sportivo, 750 mila euro per il campo da calcio, un milione di euro per la riqualificazione esterna della scuola Spinelli. Portano a oltre cinque milioni di euro il bonus ottenuto grazie al Pnrr, anche l’intervento per la scuola Spinelli che vale 3,25 milioni di euro. I lavori cominceranno non appena sarà finita la scuola per sfruttare il periodo delle vacanze.