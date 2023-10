"Più alloggi a Firenze: Rabbia spray al Dsu".

"Lasciate per strada gli studenti, vergogna", "Servono alloggi pubblici" e "Corteo 14-10 ore 15". Sono alcune delle scritte vergate ieri con spray nero e rosso sulla facciata della sede del Dsu Toscana in viale Gramsci. La scritta è riconducibile agli ideatori del corteo studentesco fissato appunto per il 14 ottobre per ribadire la contrarietà allo sgombero dello studentato autogestito Pdm27 avvenuta nelle scorse settimane.

Ferma condanna è stata espressa, in una nota, dal presidente

Dsu Toscana Marco Del Medico. "Veniamo tirati in causa a sproposito quando si parla di mancanza di alloggi pubblici per gli studenti - sostiene - il compito dell’Azienda regionale, per quanto riguarda le residenze universitarie, è quello di assegnare gratuitamente un posto alloggio nelle nostre strutture o quelle convenzionate esclusivamente agli studenti privi di mezzi economici o offrire, in alternativa, un contributo affitto, senza ricavarne un compenso. Per questa categoria di studenti abbiamo soddisfatto per l’anno accademico appena concluso tutte le richieste per quanto riguarda le sedi di Siena e Pisa e quasi esaurito la graduatoria su Firenze. Contiamo di fare lo stesso per l’anno accademico appena avviato per il quale ieri è uscita la graduatoria provvisoria inerente all’ultimo bando per l’assegnazione della borsa di studio e posto alloggio".