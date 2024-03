Pittori candidato del centrodestra. Ma due leghisti si defilano

È ufficialmente Silvio Pittori il candidato sindaco del centrodestra per le amministrative di Figline e Incisa. Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc e Partito Liberale italiano hanno raggiunto finalmente l’accordo sul nome dell’avvocato che già 5 anni fa aveva corso come aspirante sindaco per la coalizione di centrodestra, arrivando al ballottaggio con la vincente Giulia Mugnai. "Una scelta chiara - scrivono i partiti - per portare quel cambiamento che il territorio attende da tempo. Dopo la vittoria alle politiche e in varie elezioni regionali, ora è il turno di Figline e Incisa". Classe 1966, Pittori (nella foto) entrò in consiglio 5 anni fa come capogruppo della Lega, per poi lasciare il partito e aderire al gruppo misto. E proprio questo suo "tradimento" non è stato perdonato dagli attuali consiglieri leghisti Alessandro Gonnelli e Costantino Ciari. La scelta di candidare Pittori, dicono, "è dei vertici regionali del partito: non rispecchia il pensiero di chi ha rappresentato il partito per 5 anni in Comune. Non saremo tra i candidati della Lega e di nessuna lista che sostenga Pittori". Al momento Pittori se la dovrà vedere con Valerio Pianigiani (M5S, Psi, Azione, +Europa, Sinistra Italiana e Verdi), Enrico Buoncompagni (lista civica di centro con l’appoggio di Italia Viva) e Leonardo Pagliazzi appoggiato dalla lista civica IdeaComune.

Manuela Plastina