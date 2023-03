Pitti, svelato l’evento clou: super sfilata di Fendi a Capannuccia

La Maison di Fendi a Bagno a Ripoli

Firenze, 16 marzo 2023 – Al prossimo Pitti Uomo numero 104 di giugno prossimo (il salone per la moda maschile si svolgerà dal 13 al 16 giugno) l’evento clou sarà la sfilata uomo di Fendi, il brand che fa capo dal 2001 al Gruppo LVMH di Bèrnard Arnault. L’annuncio oggi, il primo di una serie che Pitti Immagine farà da qui all’appuntamento fieristico che conserva la sua valenza internazionale. La sfilata speciale in programma nel tardo pomeriggio del 15 giugno sarà alla FENDI Factory, il polo d’eccellenza della Maison nel cuore della campagna toscana a Capannuccia (Bagno a Ripoli).

"Siamo orgogliosi di aprire la FENDI Factory ai nostri clienti e alla stampa, facendola vivere al di fuori del quotidiano con la prossima sfilata uomo a giugno durante Pitti Uomo. È un luogo speciale per i nostri artigiani e per la comunità locale, perché rappresenta il patrimonio e la creatività di FENDI, coltivando le preziose capacità degli artigiani e preservando il Made in Italy," dice Serge Brunschwig, Chairman and CEO di FENDI. Gli fa eco Silvia Venturini Fendi direttore creativo degli accessori e del menswear: "Sono entusiasta che la prossima sfilata uomo si tenga in una location per me così speciale, il cuore pulsante di FENDI, un luogo simbolo della creazione dove sviluppo, innovazione, formazione artigianale e produzione sono uniti sotto lo stesso tetto. Sarà un'occasione unica per vedere i nostri prodotti prendere vita proprio nel luogo in cui i nostri Artigiani li realizzano, ponendoli per quel giorno al centro della scena".

Ed sarà un bel debutto per il nuovo presidente di Pitti Immagine Antonio De Matteis, “Sono particolarmente felice della presenza di FENDI, uno dei luxury brand più prestigiosi sulla scena globale, al Pitti Uomo di giugno - dice Antonio De Matteis – proprio nell’edizione che segna il mio esordio alla guida della Società. Questa presentazione è un’ulteriore conferma dello standing internazionale del salone e del livello qualitativo dei suoi eventi speciali. Sottolineo poi l’importanza della rinnovata unione di intenti con Camera Nazionale della Moda, con la quale condividiamo l’obiettivo di promuovere e valorizzare la migliore moda italiana in contesti di rilevanza mondiale: ciascuna organizzazione con le sue specificità e i suoi riferimenti, entrambe consapevoli che la sequenza complementare di appuntamenti Firenze–Milano sia un fattore imprescindibile per l’intero sistema della moda maschile nazionale. Colgo quindi l’occasione per esprimere la nostra gratitudine a Silvia Venturini Fendi e a Carlo Capasa”. Perchè Pitti Immagine e Camera Moda hanno deciso di unire le forze. A gennaio 2024 Fendi infatti tornerà nel calendario della fashion week milanese.