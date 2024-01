Pitti Filati per stupire il mondo

Eva

Desiderio

Sono la "pietra miliare" della filatura mondiale. I filati italiani non hanno uguali, sono insostituibili nella moda e sono frutto di una tradizione nobile e di una ricerca che non conosce confini. Da oggi sono in scena all’edizione numero 94 di Pitti Filati, salone specializzato e internazionale che due volte l’anno si svolge alla Fortezza da Basso organizzato da Pitti Immagine che ogni volta ci stupisce per la qualità delle proposte, stavolta per la primavera estate 2025 (perché i filati sono in anticipo di quasi un anno e mezzo delle tendenze correnti) che esplode ogni volta non solo negli stand dei filatori ma anche nello Spazio Ricerca curato da Angelo Figus e Nicola Miller. Eccellenze assolute in mostra per stilisti e imprenditori capaci di immaginare come nessuno quale sarà lo stile dell’estate 2025 (mentre sulle passerelle maschili si è visto già l’inverno 2024-2025), 115 gli espositori con 8 provenienti dall’estero con Giappone, UK, Turchia e Cina. Numeri che raccontano del nostro primato sui fili e nelle imprese, molte delle quali basate a Prato e dintorni. Nomi prestigiosi: Accademia by Industria Italiana Filati, Botto Poala, Cariaggi, Filati Biagioli Modesto, Filpucci, Igea, Lanificio Dell’Olivo, Lineapiù Italia, Loro Piana & C., Pecci Filati, Pinori Group. Tollegno 1900, Zegna Baruffa Lane Borgosesia. Alcune di queste fialture come quella che appartiene alla famiglia di Alberto Pecci ha avuto molti danni dall’ultima alluvione alle porte di Firenze e la presenza a Pitti Filati rappresenta un esempio di resilienza. Da alcune stagioni è a Pitti Filati l’imprenditore cinese Boris Xue che produce il 20% nel mondo dei filati di cashmere che ripresenta da oggi a venerdì 26 il progetto creativo Consinee X Vitelli con la capusle collecrion di filo degli dei riciclato disegnata da Mauro Simionato.