Pitti Filati, memorabile sfilata del Master di primo livello Ckd

Firenze, 29 giugno 2023 – La maglieria italiana, dopo alcuni anni di riuscitissime prove, ha trovato finalmente casa a Firenze dove ieri sera nell’ambito di Pitti Immagine Filati 93, salone internazionale per le tendenze dell’inverno 2024-2025 alla Fortezza da Basso fino a venerdì, si è svolta una sfilata memorabile per identità e qualità per il Master di 1° Livello in Creative Knitwear Design (CKD Master) di Accademia Costume & Moda (ACM), in collaborazione con Modateca Deanna, rinnovando la preziosa collaborazione con Fondazione Pitti Immagine Discovery. Un fashion show perfetto, alla Sala della Ronda, molto applaudito e pieno di speranze per il pubblico che ha assistito, stampa e imprenditori soprattutto che mai come oggi vedono primeggiare la maglieria made in Italy su tutto le passerelle del mondo. Protagoniste le Final Capsule Collection dei 13 studenti internazionali del Master. Il progetto formativo, inaugurato con la sua prima edizione nel 2016 e da sempre promosso dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery, mira a far emergere il talento dei giovani designer e le eccellenze della maglieria. Un momento significativo di dialogo e scambio tra le migliori imprese del settore presenti al salone, i buyer e i rappresentanti degli uffici stile delle più prestigiose maison, la stampa e i giovani creativi internazionali. Gli imprenditori sostengono i ragazzi mettendo loro a disposizione i loro filati.

. Così, ACMche ha sede a Roma e Modateca Deanna che ha sede a Reggio Emilia e possiede un archivio celeberrimo quanto prezioso, si impegnano non solo a sostenere la voce delle loro giovani menti creative, ma anche a valorizzare la Filiera del Made in Italy e tutte le aziende che promuovono il “saper fare” italiano, tra tecnologia, artigianalità e manodopera.

“Un’opportunità unica all’interno del panorama educativo mondiale, quella che hanno i nostri studenti di poter presentare le loro collezioni all’interno della più riconosciuta fiera del settore, Pitti Filati, e davanti ad importanti professionisti – dicono Andrea Lupo Lanzara e Furio Francini, rispettivamente Presidente ed Amministratore Delegato di Accademia Costume & Moda - Tutto questo diventa possibile grazie alla sinergia e alla generosità di Pitti Immagine Discovery. Un'apoteosi dell’unicità e delle peculiarità di ogni talento che anima i laboratori di Modateca Deanna, compagna per elezione nella nostra avventura”. In passerella una carrellata di idee, tutte vincenti e reali, con l’elaborazione massima delle performance affascinanti nella maglieria, che spaziano dagli abiti da sera a quelli da sposa, per la prima volta, dai pullover ampi ai tubini seducenti. E tanto colori, e infiniti punti a tutta fantasia. Alla fine applausi convinti, generosi e meritati.

“Il momento della sfilata a Pitti Filati è quello piú atteso _ racconta Sonia Veroni, Direttore di CKD Master che ha raccolto l’eredità di formazione e competenza della madre, la bravissima Deanna Ferretti Veroni sempre in prima linea quando si parla di creatività e la si mette in opera_ è la grande opportunitá di mostrare il lungo lavoro di ricerca e di sperimenione sulla maglieria, guidato dalla creativitá dei giovani talenti che hanno lavorato a fianco di alcune delle piú straordinarie aziende del Made in Italy. È un momento di celebrazione della filiera che CKD Master è riuscito a riunire dall’inizio di questa avventura. Ringrazio di cuore la Fondazione Pitti Immagine Discovery e Pitti Filati, sostenitori di questo progetto fin dall’inizio, e tutti i nostri partner che con con immensa generositá si mettono al servizio delle nuove generazioni di creativi”, concliude Sonia Veroni.

In passerella a Pitti Filati, anche i vincitori degli Industry Projects: i contest sviluppati durante tutto l’anno accademico, in collaborazione con le aziende Abraham Industries, Max Mara Fashion Group, The North Face e Vitelli, con le quali gli studenti selezionati hanno sviluppato speciali Knitwear Capsule Collections. Gli studenti di CKD Master sono Maria Juliana Acevedo, Deeksha Bhamidipati, Margherita Bignardi, Genny Cristallo, Giulia Frapiccini, Bianca Maria Magiulio, Estibaliz Martinez, Lisa Morselli, Morgane N. Rowies, Irene Sassaro, Liliana Vailati, Leonie Van Balen, Alice Zanchetta.

Le aziende partner coinvolte nella realizzazione dei final work e Industry Project degli studenti sono: Alpes Manifattura Filati, Cariaggi Lanificio, Corazzari Maglierie, Della Rovere, Divina Mode, Filati Be.mi.va., Filpucci, Forza Giovane, Ilaria Manifattura Lane, Imax, Lanificio dell’Olivo, LFG-Linking Fashion Group, Lineapiù Italia, M3 Knitwear, Maglificio Innocenti, Maglificio Loredana, Maglificio Marilina, Manifattura Sesia, MAS, Marfil, Mely’s, Netflex, Pecci Filati, Pinori Filati, Repetita-The Loop Fiber, Serigrafica Carpigiana, Shima Seiki Italia, SMT, Staff Ricami, Stamperia Europa, Studio Cataldi Group, Tintoria Ferrini, Tintoria Rosta Nuova, Tollegno 1900, Volcar, Zanni, Zegna Baruffa Lane Borgosesia.