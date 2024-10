"Pista ciclabile: fine lavori entro il 2025"

Proseguono a ritmo serrato i lavori per realizzare la pista ciclabile che unirà il capoluogo a Pian dell’Isola: dagli impianti sportivi fino all’area industriale e quindi al confine con il Comune di Figline e Incisa, la via ciclopedonale in alcuni tratti seguirà il corso dell’Arno, in altri affiancherà la strada provinciale e solo un breve pezzo si sovrapporrà ad essa. Il sindaco Giacomo Certosi e l’assessore Alberto Mariotti hanno testato la prima parte dei lavori iniziati un mese fa. "Siamo convinti che questa pista – ha detto il primo cittadino - possa ricucire il nostro tessuto urbano con quello produttivo della zona industriale e rappresentare l’infrastruttura che in tanti aspettavano per Rignano". Il percorso farà parte della futura ciclopedonale che unirà il territorio di Fiesole al Valdarn; per il territorio rignanese previsto un finanziamento da 150 mila euro. Altri 306 mila euro di contributo regionale serviranno per sistemare gli impianti sportivi. Ulteriori 544 mila euro sempre della Regione a cui si aggiungono fondi comunali per totali 735 mila euro, permetteranno di sistemare la vecchia colonica di Pian dell’Isola sotto la quale passerà proprio la ciclabile I lavori per la ciclopedonale capoluogo-Pian dell’Isola finiranno entro l’estate 2025, garantisce il Comune.