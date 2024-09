Pista ciclabile, ci siamo. Partenza dei cantieri verso Pian dell’isola

Sono iniziati i lavori per la pista ciclabile dal capoluogo a Pian dell’Isola. Partendo dal passaggio pedonale ferroviario prima degli impianti sportivi, arriverà nella zona industriale. Alcuni tratti sono sul lato dell’Arno, altri affiancano la strada provinciale e per un breve tratto si sovrappongono ad essa, fino ad arrivare al confine con il Comune di Figline e Incisa. Il percorso farà parte della futura ciclopedonale che unirà il territorio di Fiesole al Valdarno e che ha come capofila il Comune di Pontassieve; per il territorio rignanese previsto un finanziamento da 150 mila euro. L’opera dovrà essere terminata entro l’estate del 2025.

"È l’ennesimo intervento in un’area per noi strategica – dice il sindaco Giacomo Certosi -. A breve saranno anche terminati i lavori per il posizionamento del pontile per le canoe nel Parco fluviale". Sarà pure rimessa mano agli impianti sportivi, grazie a un contributo regionale di 306 mila euro. Con un altro finanziamento della stessa Regione per 544 mila euro a cui si aggiungono ulteriori fondi comunali per totali 735 mila euro, verrà anche sistemata la vecchia colonica di Pian dell’Isola: rinascerà come luogo di co-working per giovani del posto, location per le associazioni, spazio per eventi e formazione sempre legati al territorio. In questo modo da immobile-ex pizzeria abbandonato da troppo tempo, diventerà fucina di creatività e lavoro per giovani.

La nuova pista ciclabile andrà a terminare proprio alla nuova casa colonica. Già approvato, annuncia il sindaco, anche il progetto per un nuovo parcheggio: "Sarà a carico di un privato per la riqualificazione di un’area verde pubblica nella stessa zona industriale".

Manuela Plastina