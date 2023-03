Piscine e palestre: gestisce Incagli

di Paolo Guidotti

Giovanni Incagli, amministratore della Vivilosport, società del Comune di Borgo San Lorenzo che gestisce il Centro Piscine del Mugello, e da alcuni mesi anche le palestre pubbliche borghigiane, è stato riconfermato dal sindaco Paolo Omoboni alla guida della società. La scelta è stata ufficializzata dopo l’approvazione del bilancio della Vivilosport: l’amministrazione qualche tempo fa aveva pubblicato un avviso per la scelta del nuovo amministratore, erano arrivate cinque domande, ma alla fine Omoboni ha preferito dare continuità alla gestione di Centro Piscine e palestre. Incagli ha portato in ’dote’ un bilancio in attivo, di 11mila euro - utile messo a riserva straordinaria per consolidare il capitale sociale, grazie soprattutto al contributi di vari enti pubblici, a cominciare dallo stesso Comune, e un impianto sportivo che è rimasto aperto anche nell’ultima stagione, nonostante il peso delle bollette.

"Si tratta di una conferma del buon lavoro svolto – sottolinea il sindaco Omoboni –. L’esperienza maturata da Incagli, la collaborazione con i dipendenti e i collaboratori, ha permesso, Covid a parte, di mantenere sempre aperto il Centro Piscine, di trovare i fondi per ristrutturare e dare un futuro all’impianto, con l’avvio della gestione delle palestre che ha abbattuto i costi delle società e creato ottime sinergie".

"Ho ritenuto di candidarmi - sottolinea Giovanni Incagli – anche per il triennio 20232025 perché il prossimo sarà un mandato importante che vedrà la realizzazione dei lavori di ristrutturazione, e l’esperienza fin qui accumulata nella gestione della Vivilosport sarà utile. Ringrazio l’amministrazione per la fiducia che ha voluto ancora una volta accordarmi".

I prossimi anni saranno decisivi per il futuro delle piscine borghigiane, il più importante impianto natatorio dell’intera zona – migliaia di iscritti ai corsi, 25mila presenze nei due mesi estivi –. Già anno scorso erano stati effettuati importanti lavori alla vasca esterna, resa più moderna e utilizzabile. Ma ora dovranno essere spesi i soldi destinati dal Pnrr alla parte coperta. Sarà un intervento di grande rilievo che cambierà il volto del Centro Piscine: oltre 2 milioni di euro per realizzare una struttura a risparmio energetico e funzionale per l’attività natatoria e non solo. Un progetto ancora in via di definizione con partenza lavori ipotizzata nel 2024.