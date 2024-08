Piscina chiusa, ancora polemiche: "Danneggiate le famiglie in difficoltà"

Piscina chiusa d’estate, interrogazioni e polemiche. Non hanno digerito i consiglieri di Scandicci civica la risposta dell’assessore allo sport, Salvatore Saltarello all’interrogazione consiliare presentata dalla consigliera Camilla Mugnaioni sulla chiusura estiva della piscina delle Bagnese. "La piscina – ha detto Saltarello in consiglio - nei mesi appena trascorsi è aperta ai cittadini offrendo molteplici attività dal nuoto libero ai centri estivi per bambini e ragazzi. Nel mese di agosto, visto il calo d’affluenza di questo periodo dell’anno sono stati programmati determinati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Lavori che risulterebbero di difficile realizzazione in presenza di apertura continuativa al pubblico. Siamo consapevoli che questi interventi sono una limitazione della struttura, però la progettualità dell’intervento è finalizzata a migliorare". Il regolamento comunale prevede che l’argomento sia esaurito dopo la risposta all’interrogazione. Ma il tema è piuttosto sensibile e quindi arrivano reazioni. "Non so di quale calo d’affluenza vada parlando l’assessore – ha detto Enrico Meriggi (Scandicci civica) – la piscina d’agosto è un presidio sociale soprattutto per le famiglie con meno possibilità economiche. Chi non può permettersi le vacanze dovrebbe avere un’opzione. La piscina non è un banale impianto sportivo. E’ un presidio sociale, vorremmo non essere presi in giro su questa questione; visto che siamo al terzo anno di chiusura estiva per la vasca delle Bagnese per carenze gestionali e dell’amministrazione.