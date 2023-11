Piromane seriale dà fuoco a due cassonetti in un giorno . Arrestato dalla Municipale

Aveva seminato scompiglio e paura in varie zone della città dando fuoco ad alcuni cassonetti dei rifiuti urbani. Ma mercoledì mattina la polizia municipale ha messo fine alle sue scorribande. Si tratta del piromane seriale, un 50enne italiano già noto alle forze dell’ordine, per il quale si sono aperte le porte di Sollicciano. Il primo episodio risale al 6 novembre quando una pattuglia del reparto di Rifredi aveva sorpreso l’uomo accanto ad un cassonetto che stava bruciando davanti all’ospedale di Torregalli. Ieri, invece, ha incendiato un altro cassonetto in via Baracca, dove è stato trovato da una pattuglia e da una squadra dei vigili del fuoco. Gli agenti lo hanno denunciato per danneggiamento e invitato ad allontanarsi. Poco dopo, però, ha replicato dando fuoco a due cassonetti, uno in viale Corsica e l’altro in via del Massaio. L’uomo è stato accusato del reato di incendio doloso, fattispecie che prevede l’arresto in flagranza.