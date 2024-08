’Pippolatico’: cantanti sotto il Loggiato

Weekend in musica e divertimento per l’edizione numero 9 del ’Pippolatico Music Song Festival’, evento musicale che vuole essere una vetrina per cantanti di tutte le età, sia professionisti che amatori. Tra i partecipanti, anche cantanti che si sono già fatti notare sulle tv nazionali. "È un’occasione unica – dicono gli organizzatori – per musicisti e appassionati di confrontarsi con esperti del settore musicale attraverso una ricca offerta di master class, laboratori musicali e esibizioni live di band". Se fino allo scorso anno l’evento veniva ospitato al circolo delle Cascine del Riccio, quest’anno la vetrina è davvero d’eccezione: i musicisti e i docenti sono accolti nella centralissima piazza Buondelmonti e sotto il Loggiato del Pellegrino. Qui 29 cantanti e musicisti si sfideranno fino domani sera a colpi di canzoni, dando vita a giornate intense di formazione e di spettacolo. L’evento è patrocinato dal Comune di Impruneta e organizzato in collaborazione con la Proloco di Impruneta. La manifestazione ha anche finalità benefiche: è organizzata con Aiau che si occupa di adozioni internazionali e ASSMaF che riunisce pazienti e medici per la sclerosi sistemica.

Manuela Plastina