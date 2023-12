Pippi Calzelunghe al Verdi. L’eredità di Gigi Proietti

FIRENZE

"Mi piace l’idea che sia il cavallo dell’iconografia classica. E’ divertente il fatto che una bambina vera sia su un peluche così grande, che si muova e partecipi alla scena. Mi piace Pippi Calzelunghe perché è una bambina che vuole responsabilità. Mi sembra che questo sia il periodo della irresponsabilità, della paura di prendere impegni. Mi piace che il messaggio di Pippi sia di proporsi e avere responsabilità".

Gigi Proietti ci ha lasciato molte cose. E anche il musical Pippi Calzelunghe nasce da una sua intuizione e dal desiderio di regalare al pubblico un’edizione “dal vivo” di una delle eroine più amate di tutti i tempi.

Lo spettacolo arriva al teatro Verdi da stasera (alle 21) a domenica (16.45). Nata dalla penna di Astrid Lindgren, la celebre favola si trasforma in un musical grazie alla versione italiana di Sagitta Alter e Carlotta Proietti e alla regia di Fabrizio Angelini.

Un cast di tredici attori, ballerini, acrobati e cantanti interpreta i personaggi dello spettacolo: Pippi, Tommy, Annika, Kling, Klang, Ciccio, Scasso, Marianne, Sig.na Taccola, Sig.ra Facalacca, Capitano Calzelunghe, il circo, i pirati...e non mancano Zietto e il sig. Nilssoncia. Si ritrovano le inconfondibili treccine rosse di Pippi, le lentiggini e i coloratissimi look che hanno fatto sognare intere generazioni.

Non mancheranno in scena i suoi fedeli compagni di viaggio: l’adorabile cavallo a pois chiamato Zietto e Nilsson una stravagante scimmietta.

Ribelle, anticonformista e allergica alle regole, Pippi regalerà una lezione che suona più o meno così: l’indipendenza, il potere di sognare ad occhi aperti, la capacità di dare al denaro un’importanza relativa e il valore dell’amicizia rendono bella la vita, assai più dei vestiti eleganti e del galateo da salotto.

Uno spettacolo con acrobazie, colpi di scena, tanta musica. I costumi accuratissimi e raffinati e l’elegante allestimento sono firmati da Susanna Proietti.

"Ma Pippi Calzelunghe il musical è anche qualcosa di più - spiegano gli organizzatori –: è il sentimento delicato che vi porterete nel cuore alla fine dello spettacolo: quella tenerezza che in fondo non è l’unica arma veramente potente per vivere felici?".

O.Mu.