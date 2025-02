Piove nella cappella del cimitero. Intonaci staccati e mattoni a vista

Da tempo infiltrazioni d’acqua scendono dal tetto del cimitero monumentale di Fiesole, fra le proteste dei cittadini costretti nei giorni di pioggia ad armarsi di buona volontà per ripulire le cappelle in cui riposano i loro cari. La segnalazione di degrado più importante, ma non sarebbe l’unica, interessa la cappella di San Francesco, che si trova sotto l’ottocentesco loggiato rialzato e che, come le altre confinanti è stata realizzata nei primi anni del secolo scorso. "Le ultime piogge hanno peggiorato una situazione da anni difficile - lamentano i familiari - L’acqua che filtra dal tetto ha causato il distacco di parte dell’intonaco del soffitto affrescato e messo in luce i mattoni della volta. Abbiamo paura a visitare i nostri cari; sul pavimento si deposita l’acqua, rischiando qualche caduta e temiamo che dal soffitto vengano giù i mattonicini della volta".

Le autorità competenti sono consapevoli delle criticità del cimitero che, essendo vincolato, deve fare i conti, oltre che con le disponibilità di cassa anche con Sovrintendenza, Comune e soggetti privati. I dieci camposanti locali sono in gestione esterna alla Cimiteri di Fiesole SpA, che ne cura la manutenzione ordinaria e straordinaria. Ma per le cappelle del cimitero di Fiesole il discorso è ancora più complicato. "La maggior parte di esse sono ’private’, acquistate da famiglie che ne hanno la totale manutenzione - spiega l’assessore Andrea Cammelli - . Diverse di esse sono trascurate e questo crea problemi, per esempio infiltrazioni, che si manifestano anche nelle cappelle ’comunali’ come quella in questione". "Detto questo - assicura Cammelli - la ditta interverrà a breve per sistemare il problema". Inoltre sarà avviatà un’opera di ricognizione generale e mappatura delle cappelle private, così da sollecitare i proprietari a intervenire.

Daniela Giovannetti