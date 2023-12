Pinocchio Live con Helga Plankensteiner e il suo quintetto

L’eclettica sassofonista, cantante e compositrice altoatesina Helga Plankensteiner è protagonista col suo quintetto sabato 2 dicembre alle 21,45 al Pinocchio Live jazz. Sul palco del club di viale Giannotti dedicherà un concerto a colui che si autodefinì "inventore del jazz", Jelly Roll Morton (New Orleans 1890 - Los Angeles 1941). Helga, al sax baritono e alla voce, avrà al suo fianco a Firenze Achille Succi al clarinetto basso, Glauco Benedetti alla tuba, Michael Lösch al pianoforte e Marco Soldà alla batteria Insieme metteranno in relazione i tasselli di un progetto live che ha visto anche l’uscita di un album nel 2023 "Jelly Roll plays Morton, edito per l’etichetta discografica austriaca Jazzwerkstatt. Il set si annuncia ricco di energia, ma anche di ironia e originalità interpretativa. Atmosfere che riportano al vorticare del jazz delle origini attraverso linguaggi contemporanei. Biglietto intero 13 euro gratuito per gli under 25, che entrano gratis fino ad esaurimento dei posti dedicati. Apertura porte alle 21, concerto alle 21.45.

Giovanni Ballerini