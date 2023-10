Pino pericolante. Chiusa via Larga

È una presenza familiare in zona ma sarà abbattuto per motivi di sicurezza. Il sindaco Prestini ha firmato, ieri, una ordinanza urgente per l’abbattimento del pino di via Larga, dopo la valutazione di un dottore forestale, incaricato dal Comune, sullo stato di salute del grande albero ed eventuali rischi per l’incolumità. Il provvedimento dispone l’interdizione dell’area verde tra via Larga e via del Pino ed è vietata la sosta sugli stalli all’altezza del civico 34 di via del Pino fino al termine dei lavori. "A malincuore prendiamo questa decisione – spiega il sindaco– perché il pino di via Larga è una pianta che connota la zona e a cui la comunità è affezionata. Pianteremo a breve nuovi alberi, delle querce, e intendiamo lavorare a un progetto di riutilizzo del tronco del pino per attrezzi ludici o di arredo urbano".