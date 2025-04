Pinguini, dalla Flog alla maxi arena: "Qui un calore indimenticabile"

"Qui abbiamo sempre ricevuto un grande affetto. Mi ricordo una serata alla Flog qualche anno fa, un calore incredibile". A parlare è Riccardo Zanotti, voce, compositore e autore dei Pinguini Tattici Nucleari, la band di Bergamo che il prossimo 25 giugno farà tappa alla Visarno Arena con ’Hello World Tour’. Ieri Zanotti – che ha indicato nel Duomo di Firenze l’area più bella della città – ha presentato l’evento insieme al tastierista Elio Biffi in Palazzo Vecchio, ospite della sindaca Sara Funaro e della giunta. "Ringrazio la città di Firenze perché tutte le volte ci riserva un’accoglienza straordinaria" aggiunge Zanotti, mentre il tastierista ricorda che "Firenze ha molto a cuore la musica giovane". La band al completo è così composta: Nicola Buttafuoco (chitarra), Matteo Locati (batteria), Simone Pagani (basso) e Lorenzo Pasini (chitarra).

"I Pinguini Tattici Nucleari hanno sempre mandato messaggi molto importanti, a partire dal periodo della pandemia, dove furono tra i primi a interrompere i concerti e poi tra i primi a ripartire, per l’appunto a Firenze, dopo che la pandemia era finita" le parole di Funaro. E ancora: "Hanno sensibilità e attenzione su tante tematiche che purtroppo sono ancora di attualità a partire da quelle della violenza di genere". E poi la sindaca dona una pergamena, in cui si sottolinea "la ventata di freschezza e originalità che hanno portato nel panorama musicale italiano" e una riproduzione del Marzocco, uno dei simboli di Firenze.

L’ultimo album, ’Hello Word’ (certificato Platino in meno di un mese) contiene anche ’Migliore’, brano sul femminicidio di Giulia Tramontano, la 29enne al settimo mese di gravidanza uccisa dal compagno. "Se in scaletta ci sarà ‘Migliore’? Stiamo valutando perché è un pezzo importantissimo. Probabilmente sì" dicono i due ricordando che l’arte non parla mai abbastanza di questo tema. In attesa dei live, l’11 aprile uscirà ‘Botteghe vuote feat. Max Pezzali,’ il nuovo singolo con l’inedita versione in cui Pezzali presta la sua voce. "Max è una persona che ci ha voluto bene fin da tempi non sospetti. Per noi è un onore lavorare su questo brano" ricordano i due artisti che ai giovani col sogno di diventare cantante dicono: "credete nel sogno".

I brani di ‘Hello World’ saranno i protagonisti del tour (organizzato e prodotto da Magellano Concerti) al via il 7 giugno a Campovolo. "Il concerto di Firenze in che fase arriva? La data è nel cuore del tour, per noi è un ulteriore piccolo scalino da salire nella nostra scala-carriera" dice Zanotti ricordando il grande rispetto per il pubblico. "Davanti a una folla come sarà alla Visarno Arena o in un ambiente più piccolo, gli spettatori sono parte dello spettacolo". E, poi, a proposito del disco uscito lo scorso dicembre, Zanotti e Bini raccontano: "Hello World è la prima frase che gli studenti di programmazione, per tradizione, imparano a far ‘dire’ a un programma. Queste due semplici parole sono la sintesi di tutto: soggetto e contesto, input e output. Ogni volta che una band pubblica un album è come se salutasse il mondo, portando fuori quello che è stato chiuso ‘dentro’ per anni, le canzoni". Insomma, "Hello World è il nostro nuovo viaggio e accoglieremo chiunque si voglia unire a noi. È un viaggio tortuoso, dove a volte ci si deve adattare. Ma promettiamo che ne varrà la pena" concludono i Pinguini.