Pignotti, voglia di discontinuità. Si va verso una Giunta inedita

"Su alcuni nomi ho già le idee molto chiare, su altri lavorerò presto, ma senza fretta perché la squadra di governo è fondamentale per il prossimo quinquennio". Il neosindaco Francesco Pignotti non si sbilancia sulla giunta che lo affiancherà in questa nuova avventura. Facile ipotizzare che non vi siano conferme rispetto ai cinque anni appena trascorsi sotto l’egida di Casini e nei quali lo stesso neosindaco è stato assessore ai lavori pubblici e alla scuola. Ipotizzabile l’ingresso in giunta di due esponenti di punta del Pd che non si sono presentati come candidati consiglieri, a differenza del 2019: l’ormai ex presidente del consiglio comunale Francesco Conti e il segretario ripolese del partito Edoardo Ciprianetti. Francesca Cellini è ovviamente fuori, avendo sfidato apertamente Pignotti come candidato sindaco di due liste civiche: sarà consigliere di opposizione per "Bagno a Ripoli FuturA". Enrico Minelli ha scelto di lasciare l’amministrazione e tornare a dedicarsi anima e corpo al suo lavoro di avvocato, pur avendo aiutato Pignotti in questa campagna elettorale. Attingendo dagli eletti al nuovo consiglio, tra i più papabili ci sono Leonardo Bongi che ha ottenuto 237 voti personali e Laura Franchini (quota rosa di giunta?) con 190 preferenze. Ci sarebbe poi da premiare il sostegno (non scontato) di Italia Viva che, dalla lista Bagno al Centro, ha eletto in consiglio il solo referente comunale Corso Petruzzi: se entrasse in giunta, lascerebbe il posto al primo dei non eletti, ossia l’altro IV già consigliere Riccardo Forconi. Proprio in consiglio, il Pd ha ottenuto 9 seggi: con Bongi e Franchini, entrano Paola Nocentini, Andrea Orsini, David Stinghi, Katia Bruzzese, Leonardo Lorenzini, Miller Cioni e Rossana Landini. Cittadinanza attiva avrà come consiglieri la candidata sindaco Sonia Redini e il recordman di voti Beniamino Deidda: il magistrato è il più votato della tornata elettorale con 327 preferenze. FdI ottiene 3 posti: il candidato sindaco Michele Barbarossa e altri due consiglieri, ossia Fabio Venturi e Serena Giannini. Prima dei non eletti, la consigliera uscente Paola Frosali.