Pietro e Veronica si sono sposati. Fiori d’arancio a ’La Nazione’

Lui, elegantissimo e un po’ emozionato come è doveroso quando ci si presenta agli appuntamenti fatidici della vita. Lei, ammaliante come una principessa e sorridente. Pietro Mecarozzi, giornalista della cronaca di Firenze de ’La Nazione’, e Veronica Orsini si sono detti sì, ieri pomeriggio, alla fortezza spagnola di Porto Santo Stefano. Poi è esplosa la festa per il nostro ’Meca’ e la sua Vero, novelli sposi pronti a continuare quel viaggio iniziato insieme qualche anno fa e a costruire molti altri sogni. A Pietro e Veronica gli auguri di tanta, anzi tantissima felicità, dai colleghi de ’La Nazione’.