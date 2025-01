’Piccoli suicidi’. Sabato il bis

Al Circolo Le Lune di Firenze (via Boccaccio 137) prosegue la stagione teatrale “Il Sole d’Inverno” di Teatro Solare, giunta alla sua undicesima edizione. Sabato 25 gennaio, in doppia replica, alle ore 16 e alle 18.30, va in scena uno spettacolo cult, un vero e proprio gioiello che gira il mondo da più di 40 anni: “Piccoli suicidi” di Giulio Molnár con Olivia Molnár. Una performance che risale ai primordi della storia del Teatro d’Oggetti e costituisce una sorprendente testimonianza della bellezza di questo genere, dove l’oggetto non è camuffato per rappresentare ruoli o personaggi, ma rappresenta se stesso con assoluta dignità: l’attore non utilizza gli oggetti per esprimersi, ma li aiuta a narrarsi.

Le bizzarre avventure di Alka Selzer (una tragedia frizzante), di Pita (la scottante metamorfosi di una chicca di caffè), e de Il Tempo (a proposito del tempo che passa), costituiscono “tre brevi esorcismi di uso quotidiano”, compiuti con il solo utilizzo di pochi oggetti disposti su di un tavolo illuminato da una lampadina: una sconcertante nudità, in cui dinanzi agli occhi del pubblico si compie una vera e propria magia d’autore. In scena Olivia Molnár, a cui da anni ha ceduto il testimone il padre Giulio Molnár, il leggendario creatore dello spettacolo. Olivia è attrice e performer, vive e lavora a Bruxelles e fa parte del gruppo Arg (Animation research group), un collettivo di ricerca artistica sulle pratiche eterogenee dell’animazione.

Le Lune, già Società di Mutuo Soccorso, oggi circolo Arci, grazie all’avvio di un nuovo progetto di riqualificazione, è un nuovo spazio della città, immerso nel verde delle colline tra Fiesole e Firenze. La stagione teatrale Il Sole d’Inverno è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze.

F. Que.