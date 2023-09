"Piccoli grandi campioni a Grassina: premiati dal Comune di Bagno a Ripoli per l'esempio"

Il pesista Leonardo Fabbri è attualmente il testimonial più noto di quanto l’impegno e la costanza possano portare a raggiungere i propri sogni: dopo aver vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di atletica, il campione è tornato a Bagno a Ripoli per la Festa dello sport. Ma accanto a lui c’erano altri testimonial d’eccezione, atleti locali in varie discipline che con il loro impegno hanno pure ottenuto ottimi successi. Il Comune ha voluto premiarli proprio per l’esempio che offrono a tanti giovani e meno giovani: i ballerini della "The Dreamers Accademy" Waack and Dream e Da Glow K, la calciatrice Susanna Peraldo Gianolino, il velocista Massimiliano Meriggi; i giovani cestisti di Firenze 2 Basket, le tenniste del circolo Marina di Candeli, gli atleti di Padel 31 asd e la loro insegnante Francesca Mazzei, gli allenatori di calcio Sandro Salvini ed Enrico Conti , il campione di tiro a lunga distanza Simone Bellatti hanno ottenuto dall’amministrazione un riconoscimento come "Stelle dello sport di Bagno a Ripoli".

La cerimonia si è svolta al parco urbano di Grassina, diventato per un pomeriggio una palestra a cielo aperto con decine di associazioni pronte a far provare gratuitamente le loro attività. Tanti bambini hanno anche partecipato alla corsa podistica del mini trofeo Paggetti. In serata per la prima volta si è svolta anche una "lucciolata" con passeggiata notturna sulle colline vicino Grassina, organizzata dal gruppo trekking.

Manuela Plastina