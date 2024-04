Piccoli borghi, il viaggio tra le cooperative di comunità che provano a farli rinascere

Firenze, 4 aprile 2024 - Un tour lungo più di 2000km, toccando L’Aquila, Bari, Matera, Cosenza, Pompei e tante altre località, visitando i piccoli borghi che stanno provando a ripartire grazie alle cooperative di comunità. L’obiettivo è di far parlare tra loro le buone pratiche, creare una rete di condivisone e scambio di valori. Dal 3 al 15 aprile Filo e Fibra , da Firenze, viaggia promuovendo la sostenibilità e l’economia femminile, e sostenendo Posto Occupato, una campagna contro la violenza sulle donne. “Viaggio in Cassetta – dice Gloria Lucchesi, presidente di Filo e Fibra – si ispira a un prodotto che abbiamo riscoperto e vogliamo portare all’attenzione di tutti: la cassetta di cottura, un antico metodo di cottura a zero impatto ambientale ricavato dagli scarti della lana. Proprio per questo abbiamo pensato di partire e andare a conoscere di persona le altre piccole cooperative sparse sul territorio nazionale, per riscoprire i valori comunitari che ci distinguono. Rispetto per l’ambiente, per la tradizione e per l’impegno femminile è quello che rappresentiamo e dobbiamo promuovere”. “La missione di Filo e Fibra – dice Alessandro Tatò, presidente di Confcooperative Habitat Toscana – è importante per supportare la produzione di tutto il nostro territorio. Lo scambio tra patrimoni culturali, all’insegna della sostenibilità e dell’inclusione, può solo arricchire la filiera. È sicuramente un modello da seguire”.